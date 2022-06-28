台南市今天新增4145人，為鼓勵65歲以上市民及55歲以上具原住民身分者接種疫苗追加劑，特別祭出抽獎活動，最大獎為高級房車，市長黃偉哲說，昨天1天就有2300名長者接種追加劑，提高長輩施打追加劑疫苗意願。

台南今天確診人數比昨天2503人增加1642人，黃偉哲也說明，通常周一都會有假日效應，確診人數相對少，因此，通常周二、周三確診人數會加上先前未通報人數，他也呼籲，從數字來看，台南疫情雖已從高原期緩報下降，但市民仍不能大意。

衛生局長許以霖說，台南疫情呈現平緩往下走，為鼓勵長者接種，推出抽獎活動，光是昨天1天就有2200多名長者接種第2劑追加劑，第1劑追加劑也有100多人接種。

衛生局說明，設籍台南市的65歲以上市民，及55歲以上具原住民身分者，6月27日至8月31日完成接種COVID-19疫苗第1次追加劑，或5月16日至8月31日接種第2次追加劑者，可參加抽獎，獎項包含1輛高級房車、6輛環保電動機車、10台節能電冰箱、100個黃金元寶。

此外，65歲以上長者及55歲以上具原住民身分市民，在7月31日前接種任1劑次COVID-19疫苗，可領取家用快篩試劑2劑及500元以下禮券或禮品1份，領取截止期限為8月5日。

衛生局統計至6月26日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7％、82.5％、1.3％、68.1％、1.7％。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.77％、第2劑8.26％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.13％、第2劑83.71％、追加劑56.44％。