中央28日公布新竹縣新增1069例確診案例。(羅浚濱新竹傳真)

中央28日公布新竹縣新增1069例確診案例。(羅浚濱新竹傳真)

中央28日公布新竹縣新增1069例確診案例，分別為506名男性和563名女性，年齡分布在0至102歲，12歲以下184人，65歲以上112人，多數集中18至64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1193人，居家照護列管人數6501人，累計確診人數92062人。

新增確診者分布為竹北市409例、竹東鎮211例、湖口鄉139例、新豐鄉100例、新埔鎮34例、關西鎮54例、芎林鄉30例、橫山鄉16例、寶山鄉18例、北埔鄉11例、峨眉鄉7例、尖石鄉36例、五峰鄉4例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，疾病管制署27日公布國內上週新增3例日本腦炎確定病例，其中1例為湖口鄉50多歲男性，發病日為6月14日，症狀包括發燒及意識改變等，經就醫通報後確診，目前住院治療中。

衛生局指個案住家周邊經勘查並無高風險場所，但個案於病毒潛伏期間曾住在其他縣市，居住地附近有豬舍和羊舍，初步懷疑為感染源，但仍須釐清確認。場所環境已由衛生單位化學噴藥、懸掛誘蚊燈等。

衛生局表示，中央因應滿6個月至5歲的幼兒尚未施打疫苗，自7月1日起將提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前0至6歲幼兒，民眾可持孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑，不會計算入第三輪7月1日起家用快篩抗原試劑實名制的購買資格。

家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩可供幼童家長使用，切勿使用於2歲以下幼童。有關6個月至5歲幼兒莫德納 疫苗接種，則需視中心供應狀況，再由衛生局規畫接種作業。