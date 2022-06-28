南投縣28日新增999人確診，死亡人數新增3人，累計死亡人數155人；1名70歲婦人到藥局拿藥，藥局查出婦人是確診個案，隨即通報，衛生局表示將依法裁罰20萬元。

南投縣衛生局日前接到轄內健保藥局通報，1名70多歲確診老婦人，因感冒、流鼻水症狀，自行至健保藥局拿慢性病連續處方箋藥物，健保系統插卡後發現是確診個案，立即通報，衛生局隨即會同公所及警政人員，前往婦人居家隔離處所訪查，婦人表示確實有離開居家隔離處所，自行至藥局拿藥。

衛生局表示，該案將依規定裁罰20萬元，請所有居家隔離者務必遵守防疫規定，不論是確診者或接觸者，在居家隔離（檢疫）期間應留在指定隔離處所，禁止外出，倘有緊急就醫或取藥需求，應主動與衛生局或警察局聯繫提出就醫需求申請，經同意後暫時解除電子圍籬，以利就醫。未依規定擅自外出，健保卡插卡時，就有警訊告知「新冠確診個案」，請民眾千萬不要跟自己荷包過不去。

依中央規定自5月26日起，只要在家使用快篩試劑檢測結果為「陽性」，不分年齡及族群，經醫事人員研判，即可確定病例為確診。「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC會有提示，家用快篩經醫師確認個案、居家照護、居家隔離／自主防疫及居家檢疫4類對象，最主要是協助醫師快速辨識個案身分，以利診療參考。

衛生局長陳南松說，依《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬元至100萬元罰鍰。

另外，國門漸漸開放，居家檢疫者於入境時，未詳實填寫資料時，可處1萬至15萬元罰鍰；如有擅自外出、未配合縣市政府開立的檢疫通知書所載自機場返家規定或違反其他相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰。