高英工商蔡忠憲主任及戴士程學長指導李振瑋同學實作。（柯宗緯翻攝）

高英工商資訊科學生李振瑋當年國中，對於讀書興致缺缺，會考僅考2B3C，成績不太理想，但就讀高英工商電機電子群技藝班力圖上游，這次在111學年度四技二專技優甄審入學，一口氣錄取國立虎尾科技大學、國立勤益科技大學、南臺科技大學等3所科技大學，成績相當亮眼。

李振瑋國中就讀仁武高中國中部，讀書興致缺缺，國三時參加了高英工商電機電子群技藝班，他從主機板都不會拆到加入由資訊科主任蔡忠憲率領的創意發明團隊，一步一腳印的在電資領域學習，也熱心服務地加入資訊科設備修護工差組，協助科辦維修機台設備也培養了電機設備問題排除的靈敏度。

李振瑋表示，到現在依舊記得，懷抱憧憬到高英工商資訊科就讀的心情，感謝蔡忠憲科主任及擁有豐富國際賽經歷的戴士程、洪琮富學長們的耐心培育，和教務處林泰主任所提供的升學及競賽資訊，使自己有機會擴增視野參加了許多競賽，也從那個懵懂無知的少年，抱著遠大的夢想考取到了自己想要的大學。

蔡忠憲提到，技藝班下課時，李振瑋會聽著學長姐們探討實作課程的內容、參加發明競賽過程中所遇到的問題及如何破解的心路歷程等，讓他發現上課也能很有趣，參加競賽甚至比電競破關更刺激，也奠定他未來往電機電子領域的就業啟發。

高英工商校長陳德松認為，振瑋的優秀讓學校更加確信，我們在教育上貫徹和推行的理念是對的，並與臺灣當前教育政策「選技職，好好讀，有前途」相呼應，而對的事情做就對了，這就是高英的精神。