康莊路沿經住宅區，有許多機車騎士都會從沿海一路左轉康莊路，左轉需求量大，而該地待轉區空間不足，導致許多騎士都會騎上人行道待轉。（摘自Google地圖）

高雄市小港區康莊路沿經住宅區，有許多機車騎士都會從沿海一路左轉康莊路，左轉需求量大，而該地待轉區空間不足，導致許多騎士都會騎上人行道待轉。為了解決此亂象，交通局6月開始設置左轉專用道，讓騎士不用再待轉了，節省行車時間外，不需在待轉區跟其他騎士爭位置。

高雄市政府交通局表示，沿海一路康莊路為T型路口，沿海一路機車左轉康莊路車流量大，待轉區空間不足，致許多騎士違規左轉或行駛人行道穿越康莊路，為改善沿海一路與康莊路尖峰時段龐大機慢車流，提升該路口交通安全並兼顧行車效率及秩序，沿海一路與康莊路口北往東設置「機慢車直接左轉專用道」。

交通局指出，「機慢車直接左轉」與機慢車直行車道分流劃設於慢車道上，並於上游端設有槽化線作漸變段，讓臨近路口時左轉車輛可於路口端駛入左轉專用道等待左轉，不會妨礙後方直行車流，直行車不用變換車道，可以維持全線車流順進。

據統計，今年1至5月該地機車違規左轉取締數量為407件；違規騎上人行道的取締數為52件。顯示出該地左轉亂象嚴重，而左轉專用道設計有望能改善此現況。

沿海一路與康莊路口標誌標線號誌改善工程已完工，而原本的待轉區則會暫時保留給尚未知悉能直接左轉的民眾，交通局呼籲用路人行經該路段時，應遵循相關標誌、標線及號誌，減速慢行，以維行車安全。