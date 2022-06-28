民進黨今天傍晚將召開選對會討論縣市長提名人選，東部地區除了花蓮縣長確定由總統府發人Kolas Yotaka出馬之外，台東縣長也擬提出現任立委劉櫂豪，劉櫂豪下午表示，人的一生能為自己信賴的土地勇往直前是非常好的事。

為爭取民進黨台東縣長提名，前立委賴坤成日前辭去台灣中小企業聯合輔導基金會董事長全力準備，不過就在選對會傍晚召開前，賴坤成稍早在臉書發文感嘆，「真心換絕情、無力可回天，就讓他去創紀錄六度參選吧！」暗示民進黨將徵召第6度參選台東縣長的劉櫂豪。

劉櫂豪下午出席總統府發言人Kolas Yotaka新書「愛是一條線」發表會時接受媒體聯訪，他說，台東、花蓮縣長提名人選由選對會來討論，相信會為台東、花蓮找到最能勝選跟恰當的候選人，如果他被予以重任，會全力以赴。

劉櫂豪表示，花蓮與台東都位於東部，Kolas的父親也曾在台東工作， 兩人有連結，雖然有人稱花東是艱困選區，但再如何艱困也要有人去經營，相信只要不斷掘井就可冒出水源，如果他年底有幸承擔責任，會和Kolas一起共同攜手打拚，人的一生為自己信賴的土地勇往直前是非常好的事。