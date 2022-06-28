高雄洲際酒店搶攻婚宴市場，首度舉辦婚禮體驗日，單日吸引近百對新人預約參觀，前置即推出線上徵選活動，邀請情侶分享屬於他們的愛情故事，透過線上甄選出一對選票最高的幸運情侶，再由洲際酒店贊助素人圓夢百萬婚禮，感動超過10萬人線上關注及投票支持，實體活動吸引超過50對新人詢問與預訂婚宴。

整合線上線下的一站式服務，高雄洲際酒店強調主題式創意企劃和量身打造的客製化執行力，吸睛近百對新人詢問預訂，挾IHG(洲際酒店集團)會員計畫IHG One Rewards全面升級優勢，免費加入商悅會舉辦婚宴活動，即可累積積分兌換合作航班、海內外IHG酒店的住宿，為新人超前部署奢華蜜月旅行。

高雄洲際酒店表示，不少新人雖因防疫措施延遲結婚宴客，卻反而因疫情改變價值觀，堅定希望舉辦婚宴活動，與至親好友分享喜悅，珍惜當下的每一個幸福時刻。酒店整合線上愛情故事徵選至線下婚禮體驗日、婚禮市集、婚紗時裝走秀等活動，強調面臨疫情後的婚宴市場轉變，新人更重視客製化彈性，期待能實現心中對婚宴憧憬的想像，例如將相識相戀過程以真人實境秀方式紀錄影音、婚宴活動現場加入當代藝術策展元素與賓客分享幸福喜悅、邀請親友手寫卡片留言並集結成專屬「時空膠囊」紀念品等，為婚宴增加深度情感交流、完整保存美好回憶。

高雄洲際酒店團隊具備專業企劃能力，以量身訂製的一站式服務和創意執行力，於婚禮體驗日當天打造婚宴入場前的主題甜心自助吧、「時光走廊」主題式攝影展、歌舞電影式婚宴驚喜開場秀、手機App互動式小遊戲、大型主題翻糖蛋糕等宴會服務亮點。同時，酒店響應六月份的IHG驕傲月，支持多元平權亦獲相關族群青睞，為南台灣婚宴市場注入新能量。

高雄洲際酒店的首場婚禮體驗日，吸引台灣婚禮產業優質合作夥伴幸福水晶婚禮顧問、閣樓婚禮顧問、W Wedding高級時尚婚紗、White Place白境影像造型美學、貝克花藝、可可設計、法絨法式手工甜點、逸品婚禮小物、邁耳音樂、MOMENTANÉE婚鞋、凡登男仕禮服、氣球玩派對共襄盛舉，受疫情影響而沉潛努力的婚禮產業，化疫情危機為轉機，專注進化客製產品與細膩服務，期待隨著疫情趨緩，為更多新人圓夢。