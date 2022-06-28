雲林縣政府推動「點亮幸福」計畫，規畫在各鄉鎮設置夜間景點，藉此留住遊客夜宿促進在地消費，北港鎮選定水道頭文化園區古蹟10角水塔，縣文觀處28日表示目前光環境設施已完工，經過近1個月試燈，將於7月1日配合音樂晚會正式啟用，日後還會引進藝文團隊，打造雲林最具特色的夜間景點。

日據時代興建的10角水塔，高20公尺，為3層樓建築，位於北港鎮自來水廠改建的水道頭文化園區，造型獨特全台僅此1座，雲林縣政府加以整修，保留各種懷舊元素，活化成為北港遊客中心，被譽為全台最「水」的遊客中心，並獲選網美最愛旅遊景點之一。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，10角水塔因內部整修、租約到期等因素，不再作為遊客中心，但為延續10角水塔的打卡高人氣，縣府特別編列475萬元，規畫10角水塔與文化園區周邊光環境，目前已完工，本月3日開始試燈，五光十色的光影變化，吸引許多民眾一睹為快。

陳璧君說，光環境啟用後，夏季自夜間6點半亮燈，冬季則調整於傍晚5點半，考量周邊鄰里夜間休憩，每晚皆於10點閉燈。閉燈後的園區通道仍留有太陽能燈具設備，可以持續守護行經民眾的夜間安全，不但節能減碳，更暢議於生態環保，是園區光環境設計規畫的一大亮點。

陳璧君指出，10角水塔遊客中心將於7月起功成身退，遊客中心改設於北港朝天宮後方的歷史建築北港登記所。10角水塔則連同旁邊的日式員工宿舍一併招商，2建築每月租金只要1萬5000元，預計引進藝術文化相關產業，打造類似日本「職人工藝館」場域，配合光環境的啟用，帶動地方夜間景點旅遊潮。