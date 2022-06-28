中職富邦悍將莊韋恩、林琨笙、范國宸、歐書誠、霸帝士等5名球員，在今天一軍例行賽新冠病毒快篩呈現陽性，目前快篩陽性球員已達15人，符合領隊會議停賽標準，即日起到7月2日富邦悍將例行賽將依規定延賽，復賽時程將另行公告。富邦也成為繼味全龍、樂天桃猿之後，第3支確診人數達停賽標準的中職球隊。

富邦表示，快篩陽性球員均已安排就診並依規定通報聯盟。即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。