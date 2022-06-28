天成文旅-繪日之丘看好暑假出遊商機，自即日起至9月30日止推出「繪日微醺住房專案」，入住輕逸精緻客房2,799元起、輕逸三人房3,999元起、輕逸豪華客房5,299元起，提供早餐及夏日沁涼特釀啤酒500毫升乙瓶，標榜旅客可在微別墅的寬敞獨立空間，盡情享受恣意灑落的早晨陽光，並輕鬆享受微醺之夜。

外觀呈現白色幾何堆疊，宛如美術館般優雅的天成文旅-繪日之丘，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐…等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，搭配代言人嘟比錯落在公共空間中，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象。入住「繪日微醺住房專案」享有專屬獨立車位客房，提供旅客休憩舒適寬敞的空間格局，大片落地窗配上灑入的日光，讓忙碌暫時放下，舒緩情緒壓力氛圍，享受美好的假期時光。

此外，飯店七樓的星空童樂室，包含無限量享用多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，滿足旅人不同以往的住宿體驗，為忙碌的生活帶來喘息空間。【未滿18歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康】