P. LEAGUE+聯盟27日冠軍賽，由臺北富邦勇士勇奪聯盟冠軍二連霸，台灣大哥大在冠軍賽期間持續以行動力挺臺北富邦勇士，不僅號召12家門市店員穿著台灣大哥大x臺北富邦勇士「Δ∞無限繽紛」主題日球衣為主場比賽應援，於台灣大FB粉絲團舉辦的應援活動也在短時間內吸引大量粉絲齊聲為勇士加油。

慶祝臺北富邦勇士再度拿下冠軍金盃的喜悅，台灣大推出多項加碼優惠活動，包括申辦5G指定專案最高送1,000元momo幣、上網傳輸量加量不加價、台灣大串流影音平台MyVideo、MyMusic限時優惠，以及GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案年訂優惠、Disney+訂購優惠，參加台灣大Facebook粉絲團活動再抽限量好禮。

即日起至7月4日，限時七天，申辦台灣大1,399元以上5G指定專案，送1,000元momo幣；申辦999元或1199元5G指定專案，送500元momo幣，申辦上述專案，有機會抽到臺北富邦勇士隊簽名短T或臺北富邦勇士隊簽名球衣。

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另外，即日起至7月8日，申辦MyVideo豪華月租指定方案享44折優惠，180天666元(原價1,500元)，盡享MyVideo萬部豪華月租強檔電影、影劇、動漫、BBC戲劇、Discovery等精彩內容。

即日起至7月5日，MyMusic推出限時獨家方案，首2個月1天1元(原價298元)，可隨時聆聽最熱門的華語、西洋、韓語等音樂曲目，還有多樣化的Podcast節目。

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即日起至7月5日，台灣大哥大粉絲團推出特別活動，民眾追蹤「台灣大哥大Open Possible」FB粉絲團，並於置頂貼文下留言【歡慶勇士二連霸】，有機會獲得2020-2021 P. LEAGUE+臺北富邦勇士元年球員卡。