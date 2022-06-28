邱于軒團隊協助將浪貓送養。（翻攝邱于軒臉書）

一名居住在高雄林園區的餵貓英國人馬爺爺JerryJerry，愛貓成癡，收養流浪貓最高時一度多達200隻，但家變貓窩，年邁的他無力照顧。市議員邱于軒接獲陳情後，到他家將幾隻貓咪協助送養，但發現原來這些貓咪健康狀況不佳，經與動保處、社會局、衛生局和愛狗人協會等單位討論後，決定讓爺爺持續飼養已結紮的貓咪，但全數都要植晶片，未來持續溝通貓咪後續的安置問題。

高齡77歲的餵貓英國人馬爺爺Jerry是相當知名的愛貓人士，目前定居在高雄林園區，由於愛貓，他收養許多流浪貓，在台灣沒有家人的他，把貓當成是他的全部。但現在的他因年紀大，傳出近期身體欠佳，不少網友紛紛到他臉書粉專用中英文留言要他照顧好自己的身體。

但就是因為身體不堪負荷，家中浪貓照顧成問題，馬爺爺的友人向高雄市議員邱于軒陳情，希望能協助接手照顧這些浪貓。派助理到現場處理時，附近住戶抱怨指出貓咪時常跑來跑去，加上異味難聞，確實是需要趕緊解決問題。邱于軒團隊協助將約24隻幼貓送養後，但沒想到上周因腹膜炎死掉4隻，另外還有3隻被驗出有貓瘟。

因此召集動保處、社會局、衛生局和愛狗人協會等共同討論，決定讓爺爺持續飼養已結紮的貓咪，讓他保有生活重心，但全數都要植晶片，另外也會放置誘捕籠，將未結紮的浪貓趕緊結紮；也協助連結環境清潔和長照服務，照顧爺爺健康也維持環境衛生。邱于軒團隊也大力呼籲「不要棄養！」，也提醒不要再將貓咪托寄給英國爺爺，她說：「為了貓咪和爺爺的健康，我們只好不讓爺爺再任性下去囉。」