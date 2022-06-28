經濟部昨日召開電價審議委員會臨時會，7月起電價平均漲幅8.4％，其中針對高壓、特高壓的產業用電大戶，平均調漲15％最多。知名半導體分析師陸行之對此表示，看起來未來幾年半導體通膨漲價可能會持續，並提出以下3大重點，後續先觀察二線廠是否砍資本支出，以及晶圓雙雄、記憶體公司如何轉嫁電價。也有網友指出，電價上漲將帶動民生物資漲價，後續可能會嚴重排擠消費性電子支出。

全球掀起漲電價趨勢，連台灣也不例外，陸行之在臉書發文列出市場後續觀察3大重點，首先是當部分弱應用增多造成整體產能利用率下滑到90%以下，客戶終端應用市場降價競爭，晶圓代工如世界先進、合晶、力積電等，是採取降價搶客戶，讓自己面臨成本上升，單價下降的毛利率雙殺策略，還是乾脆先砍資本開支，產能擴充減速，但仍逐季反應製造成本提升？後續值得觀察。

第二點，陸行之則認為可以觀察台積電、聯電，未來將如何反應給強應用客戶這次的15%電價上漲；最後，陸行之指出，可以觀察幾家記憶體公司，會如何反應給逐季轉弱的客戶這次15%的電價上漲。

電價大幅調漲，以及半導體產業下半年變數大，衝擊今(28)日相關股表現弱勢，指標股台積電終場下跌1元收在497.5元，聯電跌幅逼近2.5%收在41.85元。IC設計族群也一片慘綠，其中聯發科除息後股價未見止跌，今（28）日收盤股價驚見651元大跌27元，跌幅約4％，創下近20個月來新低價。