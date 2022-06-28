經濟部昨天拍板，7月起調漲高壓、特高壓、用電大戶電價，這也是蔡政府執政以來，繼2018年4月1日後第二次調漲電價，但民進黨昨卻稱是民進黨執政6年首度調漲。國民黨下午反酸，「睜眼說瞎話」，難道行政院長賴清德不屬民進黨？

國民黨文傳會副主委林家興指出，2018年蔡政府上任未滿兩年就漲過一次電價，當時任行政院長的賴清德還硬拗「這與民進黨的承諾是兩回事」，態度蠻橫；民進黨在野反對調漲電價時嘴臉猙獰，執政卻馬上變臉調漲，坐實「雙標黨」稱號。

對於民進黨宣稱此次電價調漲不會影響民眾生活，林家興說，電價上漲勢必帶動民生物價上漲，遭調漲電價的用電大戶更可能將成本轉嫁給消費者端，這是經濟不變的鐵律，民進黨政府不要只會玩文字遊戲欺騙人民。

林家興批評，讓人民有合理的電價和穩定的供電本就是政府的責任，但蔡政府執政六年來五次大停電，和無數次大大小小的供電問題，都已凸顯民進黨錯誤的「非核家園」能源政策，會為台灣帶來危害，只會讓民眾過苦日子。