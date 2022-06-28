葳格國際學校28日舉辦總校長佈達典禮，葳格國際學校創辦人袁昶平（左）親自佈達，由李海碩（右）擔任總校長一職。（葳格國際學校提供／馮惠宜台中傳真）

葳格國際學校28日舉辦總校長佈達典禮，總校長一職由李海碩就任；畢業於國立交通大學教育研究所數位學習組的他，目前就讀於比哈佛大學錄取率更低的密涅瓦(Minerva)大學決策分析碩士班，專長橫跨語言、數位學習領域的他有自己的YT頻道，臉書粉絲數也達5千人，成為葳格國際學校總校長後，他誓言要引領葳格全力朝國際、科技、全人發展。

李海碩於2019年離開原本任職的台中市立東山高中，並加入葳格國際學校的陣容，一路從執行董事特別助理、國際語言處處長到如今被擢升到總校長。其學經歷豐富，曾任開放式課程聯盟（OpenCourseWare）執行秘書、國際演講會講師團團長、與TOEIC官方講師。

因應少子化以及疫情推動數位學習風潮下，李海碩計畫，透過各種不同的合作夥伴引進資源、翻轉教學，包括與知識夥伴中興大學展開更為密切的合作，為區域中的夥伴學校導入更多可供高中生選修的課程。

未來也會把國際演講會中的優秀教材與資源導入教育體系中，以因應自媒體風潮。並將導入了由台灣大學教授葉丙成團隊所製作的優歷(Yory)學習系統，解決108課綱中超過六成以上的學子最擔心的學習歷程問題。

目前是密涅瓦MDA決策分析準碩士的他，也認為在資訊與網路發達的現在，學生更需要的是決策思考力，培養解決問題及創意思考能力尤為重要，未來他將導入密涅瓦相關資源將在AI時代中也不會被淘汰的關鍵能力帶入葳格國際學校的體系中。

此外，李海碩也將深化與TOEIC系統合作，在原本就已經深入扎根的測驗系統外，開始完整導入ETS相關的學習資源，以讓葳格的外語教學者擁有更為豐沛、扎實的訓練，讓葳格成為全台灣第一所所有職缺都會有相對應TOEIC分數檢定分數的學校。

葳格國際學校創辦人袁昶平表示：期盼葳格可以在下一個世代與更多單位攜手，共創輝煌。而葳格國際學校執行董事吳菀庭則表示：很開心能由了解葳格國際學校文化的人擔任總校長一職，並期待中生代的教育工作者可以開始帶領台灣的教育創新，也彰顯葳格持續訓練下一代人才承擔重任的文化。