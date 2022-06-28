韓國近期重啟核電機組，總統尹錫悅更痛批前朝的文在寅政府廢核政策，「若我們5年來不做傻事，構建更加堅實的核電廠生態系統，那麼現在可能就沒競爭者了。」近期各界對於經濟部調漲電費議論紛紛，相關報導經轉發至Ptt後也引起鄉民熱議，直呼：「塔綠班要出征了！」

韓國《中央日報》23日報導，尹錫悅是韓國歷屆總統中，走訪核電廠設備企業的第一人，其參訪當天發言都是圍繞「取消去核電政策與打造核電最強國」的構想。此舉相當於正式宣布「復活核電」，預計尹錫悅政府的能源政策，會與文在寅政府形成180度反差。

尹錫悅稱，將讓新韓蔚核電廠3、4號機組建設項目盡快復工，「在遵守法律程序和標準的同時，要最大限度地縮短時間，高效地執行。」2017年5月文在寅上任韓國總統後，揭示脫核去煤政策，中止建設中的6部核電機組，其中包括新韓蔚3、4號機組。

尹錫悅的說法引起了Ptt鄉民的熱議，驚呼「他是不是污辱我國元首？」、「是不是在偷罵蔡政府？」、「反核愚蠢罵到好多人」，也有鄉民狠酸「我是人我反核，但是要吹冷氣、上網，電費不能漲價」、「2025非核家園？笑死」、「韓國認證愚蠢」、「塔綠班要出征南韓了唷」。