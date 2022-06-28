南韓女演員金高銀出演《鬼怪》走紅，精湛演技備受大眾肯定，近年她私下愛動物之舉也被人曝光，27日流浪狗收容單位就透露，「狗狗月兒已經被領養了，主人就是演員金高銀。」該隻流浪狗曾患腦部不治症，原先領養的機會微乎其微，因金高銀開口收編，經過一番照料，粉絲看了都以為是不同的狗。

根據了解，金高銀領養的狗狗「月兒」才6個月大，被發現時遭棄養在荒郊野外，全身長滿寄生蟲，之後牠在收容所待半年多後，過起還算舒適的生活，不料頭部卻總是略微向左傾斜，無法像正常的狗直直向前走，獸醫推測，月兒耳朵中的耳蝸可能有受傷狀況，或大腦有先天性問題存在，因此治療費用非常可觀。

金高銀表態願意收留身體有問題的狗狗月兒。(圖/金高銀 IG)

不過，金高銀竟發揮愛心表態願養月兒，在正式領養前，所方也帶月兒去醫院進行精密檢查，想不到腦部還真被診斷不治之症，要是金高銀不願意收編，極有可能因沒人領養被安樂死，好險金高銀不介意這些事，只緩緩吐出「想要讓牠好好治療」、「我會好好養牠」讓所方以及集體粉絲都很感動。

眾網友們也很感動她的善心之舉，留言狂讚「我們銀真的是天使吧」、「歐逆真是人美心善啊」、「月兒既不幸又幸運」、「狗狗被照顧後變不一樣了」、「人美心善的大好人」、「小月兒也要好好的」而除了金高銀很有愛心外，包括歌手李孝利、泫雅、成勳、玉澤演等人皆有收編流浪狗，共同組成一個個新家庭。