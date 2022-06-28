新北市土城員和段社宅鄰近捷運海山站，交通便利，近期開放招租套房、兩房型、三房型共508戶，優先戶月租金8500元起、一般戶租金1萬600元起，先前民眾曾提及租金太貴，恐會影響申請率，未料民眾送件相當熱絡，收到2900件申請。新北住都中心表示，土城員和段是全新完工，且整棟招租，房價較周邊新屋租金低，成為近年來詢問度最高的社宅。

土城員和段位在莊園街、學府路二段交界，步行5分鐘就可抵達捷運站，周邊又有學區、土城醫院，生活商業機能便利，由於社宅是新建物，內部擁有眾多公共設施，1樓有托老及托育中心、庇護工廠，2樓是青創中心。

土城員和段社宅本次招租508戶，套房型有265戶、兩房型165戶、三房型78戶。由於社宅位在重劃區內，周邊高房價，就算一般戶8折、優先戶64折，租金仍落在8500元至2萬2800元間，租金價格對於社會新鮮人仍是有點吃力，先前也曾被質疑不夠實惠。

不過，5月開放申請後，民眾詢問電話不斷，社宅現場受理、線上申請總計收到2900多件，中籤率僅17％，對比先前招租的土城明德段社宅，地點同樣優渥，座落在鄰近家樂福、土城醫院、日月光廣場，但中籤率達21％，相較員和段較易申請。

新北住都中心表示，市府每天都會接到眾多民眾洽詢土城員和段社宅申請，關注度極高，房價相較於周邊出租行情已較為低廉，且又是新建社宅，附設床組、衣櫃等設施，各房型租金也含管理費，1樓又有許多公共設施，對於小家庭、年輕人而言較為便利。

新北住都中心補充，土城員和段社宅將在7月15日進行電腦抽籤，第一批承租人最快9月可入住，市府也預計在近期釋出其餘社宅的承租公告，分別是永和中正橋57戶、板橋永翠21戶、新店斯馨26戶、土城明德2戶、新店央北30戶，預計7月受理申請，其中永和中正橋、板橋永翠都是新屋，預期申請率也相當可觀。