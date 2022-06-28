以部落文化為底蘊，屏東縣政府編撰魯凱族視野發展出的本位教科書。（林和生攝）

深入部落田調、採集耆老智慧，以魯凱族視野發展出的本位教科書，終於在日前完成編撰與印刷，預計今年暑假結束前，將送往霧臺及青葉國小師生手上，28日魯凱各部落耆老率先親睹書本內容，也開心見證這歷史一刻。

「誰說教科書主角只能是小明，山豬當然也能拿來入題」，屏東縣長潘孟安指出，原住民族教育除須建構一套系統性的知識架構，透過來自山林、土地的智慧，讓孩子透過教材成為一個兼顧學科知識及文化素養的魯凱族人。

屏東縣政府秉持「樂學、易懂、適性、高度脈絡、文化回應」5大原則，為縣內原住民孩子編輯屬於自己文化脈絡的課本，深切期盼學生透過本位教科書的學習內容，能認識祖先智慧及建立民族自信。

屏縣府教育處指出，編撰完成的包括國小教育階段國語文、英文、數學及自然初版魯凱族本位教科書，將以霧臺國小與青葉國小作為試行學校，希望透過加入美感與融合現代及傳統元素圖文，讓學科知識連結孩子們最熟悉的文化，編排出獨具風格且充滿溫度的課本。

出身教育界的霧台鄉長杜正吉情緒激動地說，非常感謝縣府做的一切，魯凱族永遠不會忘記，也因為這套教材，百年後魯凱族仍會存在，繼續在自己的文化下，與世界體系接軌，此刻只能由衷感謝。

潘孟安則強調，未來不只紙本，還會將教材數位化，將跨越族群、更跨越國界藩籬，不僅作為原民下一代教育的核心價值，更與世界分享在地族群文化，他說「這一刻我們都在寫歷史」。