台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，個性非常親民幽默，以拍攝台灣相關影片發跡，他在2016年跟老婆「二伯」結婚後，陸續迎接兩個兒子蔡桃貴與蔡波能到來，全家一起投入拍片工作，人氣相當高，日前兩人前往知名生殖診所進行了取卵、凍胚胎療程，沒想到此事才剛曝光不久，蔡阿嘎突然在昨天(6/27)透露老婆的月經許久沒來，曬出驗孕棒照片直呼：「比快篩確診刺激」。

真的太刺激！百萬YouTuber蔡阿嘎，昨天突然在臉書po文，透露愛妻二伯「大姨媽久沒來探望」，兩人謹慎起見買驗孕棒確認狀況，他曬照公布結果，表示還好是一條線沒中，笑呼驗孕比快篩還刺激，「確診7天就能解隔，這萬一2條線的話要忙70年啊~哈哈！」，表示夫妻倆才剛凍好胚胎而已，「兩條線先不要先不要....」。

才剛做完凍胚胎療程不久，蔡阿嘎突透露老婆二伯月經許久沒來，謹慎起見自行驗孕。(翻攝自蔡阿嘎臉書)

蔡阿嘎夫妻驗孕虛驚一場，許多網友看了他的貼文後表示能懂他的心情，但也開玩笑留言可能懷孕初期還驗不出來而已，「就跟你說了不可以色色…會怕齁」、「可是你們身體很誠實」，也有人經驗分享，表示驗孕棒就是催經棒，驗完月經就會來了，還有網友分享凍卵經驗，表示做這類療程通常經期會亂掉，之後慢慢會恢復正常。

今年分別是38歲及33歲的蔡阿嘎與老婆二伯，其實年紀不算很大，又前兩胎是自然受孕而來，因此讓粉絲好奇為何會去做取卵、凍胚胎療程，二伯解答，生老大蔡桃貴之前，曾經被醫生診斷是不易懷孕體質，如今年紀增長，且對於生第三胎的時間點也還沒拿定注意，且覺得兩個兒子還太小，考量卵子的健康度以及身體狀況，夫妻倆才決定先將胚胎凍好，待日後打算。