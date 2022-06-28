新北年度電競盛會「2022亞洲電子競技公開賽」將於7月1日線上開跑，整場賽事預計可吸引超過4000位台港澳等地區好手報名參賽；新北市經發局長何怡明表示，本屆總獎金超過300萬元，總冠軍隊伍最高更可獲得100萬元，歡迎好手踴躍參加。

今(28)日新北市新北市經發局長何怡明、主辦單位鍇睿行銷執行長顏宥騫、中國信託及Intel英特爾等合作夥伴，在新北市三重區的新北電競基地攜手宣布「2022亞洲電子競技公開賽」正式啟動。

開幕儀式也邀請《英雄聯盟》職業戰隊Beyond Gaming營運長暨《英雄聯盟》S2世界冠軍成員MiSTakE、電競KOL及選手共襄盛舉，MiSTakE表示，透過新北市政府與鍇睿行銷舉辦像亞洲盃等大型業餘賽事，提供電競新星被職業戰隊發掘的舞台，甚至有機會往下邁入PCS職業聯賽，將國內電競人才推向國際。

何怡明表示，本次賽事已邁入第三屆，這場活動對於疫後經濟相當重要，賽事的觀看人數也逐年成長，去年賽事的線上觀看已達600萬人次，今年不僅將總獎金提高到300萬元以上，而且除了《英雄聯盟》及《英雄聯盟-咆嘯深淵》之外，本次還加入熱門手機遊戲《傳說對決》賽項，在9月將在新莊宏匯廣場進行總決賽，冠軍獎金更達到百萬，歡迎好手踴躍參加。

何怡明說，為支持電競運動的發展，去年首度將電競納入新北市主辦的全國運動會正式比賽項目，陸續於新北電競基地開設專業電競影音剪輯、賽事企劃執行、製播等多元電競產業認證課程，自2018年起已培育超過2000位電競產業人才。

經發局指出，為推動新北電子競技產業發展，新北市以「場域建置」、「人才培育」及「活動推廣」等三大策略著手，除了「亞洲電子競技公開賽」以外，每年也辦理電競親子營、電競講座等活動，同時也持續結合民間企業資源，公、私協力合作讓電競文化在新北持續發酵，促進電競產業蓬勃向上。