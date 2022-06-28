彰化醫院長照管理組長張文瀞說，社頭長照的「魔法廚房」提高長輩參與度，加上有年輕學子共同合作，也加深爺爺奶奶的成就感。（吳建輝攝）

彰化私立達德商工餐飲科學生，28日上午到社頭社區長照機構C據點陪伴長者，發揮所學與爺爺奶奶一起手桿麵團做蔥油餅，奶奶們也發揮手藝與餐飲科同學比拚，「青銀合作」溫馨有趣，彰化醫院長照管理組長張文瀞說，社頭長照的「魔法廚房」提高長輩參與度，加上有年輕學子共同合作，也加深爺爺奶奶的成就感。

社頭社區長照機構C據點一早熱鬧滾滾，「魔法廚房」專區內聚集許多長輩，還有年輕有活力的餐飲科學生，一同在老師的指點下桿麵團，灑蔥花，笑聲不斷，有爺爺表示自己喜歡吃蔥，要求鋪上滿滿的蔥花，但卻在擀麵糰時，因為蔥花太多所以破掉，讓阿公阿嬤笑呵呵。

餐飲科張同學表示，蔥油餅是台灣常見的傳統小吃，門檻不高家家戶戶都會做，而阿公阿嬤每個人都傳授自己不同的訣竅，與過去在學校學到的不同，他覺得這就是長輩的智慧，收穫很大，現場看到長輩的笑容也讓他們相當有成就感，希望他們能健健康康，快樂養老。

彰化醫院長照管理組長張文瀞表示，社頭社區長照機構1樓C據點及2樓的日照中心，是以廚房餐食活動為賣點，吸引許多長輩前來，長輩們也都會帶著自己愛吃的菜到中心烹調，而透過與年輕學子跨世代合作，青銀合作讓廚房的效益發揮到最大。

達德商工訓育組長施義卿表示，因為疫情這兩年餐飲科的戶外實習都停擺，最近疫情稍稍趨緩，加上所有學生都施打完三劑疫苗，才讓學生終於有機會出來與長輩來一場跨世代的合作，學生們都很高興與長者分享，充分感受到他們的喜悅。