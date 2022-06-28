年底台北市長選舉，三腳督格局隱然浮現。前台北市長郝龍斌今在所屬的「有話郝說」網路節目分析，台北市副市長黃珊珊是親民黨籍，深藍認為她是藍軍，若在台北市長選戰中拿到20％選票，那這場選舉大概就是民進黨候選人當選。

郝龍斌說，這次台北市長選舉是兩藍一綠，誰拿到43％的票就當選，對國民黨台北市長參選人蔣萬安而言，這是艱苦的一戰，如何確保深藍選票不要被黃珊珊拿走是關鍵，黃的得票是變數。

郝龍斌主張，蔣萬安在這場台北市長選舉中首要戰略是固本，要力守住軍公教、四、五十歲以上藍軍支持者共約35％選票，之後才積極爭取年輕選票。

年底台北市長選舉，三腳督格局隱然浮現。前台北市長郝龍斌今在所屬的「有話郝說」網路節目分析，台北市副市長黃珊珊是親民黨籍，深藍認為她是藍軍，若在台北市長選戰中拿到20％選票，那這場選舉大概就是民進黨候選人當選。（截自郝龍斌臉書）

至於年底台北市長選舉是否會發生棄保效應，郝龍斌分析，不可能大規模棄保，蔣萬安主要是在跟黃珊珊爭取逾60％泛藍選票，且蔣要把跟黃的差距拉遠，若能從黃選票中拉5％、10％轉支持蔣，蔣就當選了。

但郝龍斌說，這次三腳督選戰3個人都很強，而黃珊珊背後有台北市長柯文哲，是地方執政；衛福部長陳時中後面蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，是中央執政，要操作棄保，蔣萬安相對來講都是較難推動的一方。