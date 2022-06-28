全新世代BMW 7系列 搶先預覽

每代BMW 7系列都是品牌在不同世代形塑出頂尖旗艦車的典範，全新第七代BMW 7系列豪華旗艦房車於4月在國外發表，BMW總代理汎德特別自原廠空運來台並打造與德國同步的零時差賞車空間，並預告將導入旗艦長軸車款735i、740i，更將引進車壇首款且唯一的純電豪華旗艦房車BMW i7 xDrive60，並預計於今年年底正式在台上市。

本報搶先參與新車預覽，第一眼望去，BMW讓經典的天使眼頭燈與雙腎型水箱護罩與更多未來科技元素結合，為全新世代7系列導入全新的LED頭燈，以SWAROVSKI水晶鑲嵌搭配璀璨奪目的「HEARTBEAT」方向燈設計，透過22顆LED燈組結合猶如藝術品般的水晶折射，搭配前方更顯耀眼的BMW飾光水箱護罩，演繹專屬於BMW Luxury Class頂級豪華車系的獨特風貌。

此外，品牌更為全新世代7系列打造出首款BMW Individual專屬雙色漆面，透過車身肩線的俐落精緻線條為分野，肩線以上提供兩種車色、肩線以下則提供五種車色選擇，為新一代BMW 7系列帶來氣度非凡的極致美型視覺衝擊。

新一代7系列車長達到5391 mm；車寬與車高則分別增加了48mm與65mm，分別達到1950mm、1544mm，俐落清晰的車身肩線沿著車頭輪弧一路緩幅上揚至車尾處，結合厚實飽滿的C柱Hofmeister Kink倒勾轉折、後座三角窗特殊圖騰與側窗隔音玻璃，不僅大幅降低了後座被外界窺探的可能性與座艙靜謐性，後座長車門設計與自動啟閉車門功能，提供無比尊榮感受。

視線轉入座艙，儀表控台採用全新世代由12.3吋虛擬數位儀表及14.9吋中控觸控螢幕所構成的一體式曲面螢幕，再搭配BMW iDrive 8.0使用者介面，結合全新的BMW座艙環繞光幕，將座艙照明與控制介面進行整合，大幅降低實體按鍵的數量，而7系列首度採用的頂級水晶中控套件及全新的排檔操作介面，更為座艙帶來更顯精湛的豪華尊貴座艙質感。

後座體驗是全新世代7系列引人入勝之處，加長至3215 mm的軸距不僅帶來更為優異的後座空間呈現，BMW更為全新世代7系列帶來具備高達8K畫質的31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕與安置於後座車門扶手處的5.5吋後座專屬控制平板，讓後座乘客能以更自然的方式輕鬆操作劇院螢幕、空調系統與燈光等等，再搭配上擁有一體式腿托設計且椅背傾斜角度最高可達42.5度的後座總裁級座椅，創造出專屬的宛如獨立劇院的座艙空間，結合玻璃切面設計總裁級中央扶手、Sky Lounge全景式玻璃車頂以及Bowers & Wilkins沉浸式4D頂級音響系統，更為全新世代BMW 7系列帶來更顯上乘的座艙頂級五感享受。

22顆LED燈組結合猶如藝術品般的水晶折射，帶來絢爛無比的瑰麗光影變化。（汎德提供）

後座具備31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕，結合高達8K的畫質呈現與Sky Lounge全景式玻璃車頂。（汎德提供）

後座車門扶手處的5.5吋後座專屬控制平板，讓乘客更能以直覺的方式輕鬆操作劇院螢幕、空調系統與燈光等。（汎德提供）