女星Lulu（黃路梓茵）從綜藝節目《大學生了沒》出道後，以活潑開朗的性格深受大批觀眾喜愛，近年來也在演藝圈中表現亮眼，事業橫跨戲劇、歌唱與主持等，人氣不斷攀升，廣告、代言從不間斷。一向親民的她，經常透過社群媒體與粉絲分享生活及互動，近日她到海邊度假，向來包緊緊的她換上泳裝，被網友發現瘦很多，網友調侃胸部消風「長輩乘風破浪去了」，Lulu也幽默回應。

Lulu昨（27）日在社群平台發文，曬出一系列在海邊踏浪的泳裝照，當天天氣晴朗，畫面十分漂亮，她穿著名牌的花朵圖案連身泳裝，高衩設計展現纖瘦身材，被許多網友指出身形似乎又更瘦了，讓許多粉絲直呼「瘦成這樣，我心疼」、「多吃飯啦」、「也太瘦了吧」，有粉絲提起過去發行的單曲《腿之歌》，歌詞中就提到Lulu的腿比較壯，如今瘦下來後就不符合歌詞中的Lulu腿：「路路腿為什麼變瘦了…還我路路腿」，讓Lulu親自回應：「我看到腳踝也是嚇到。」

這次穿著比較清涼，有網友注意到Lulu胸型似乎有縮水「長輩離妳遠去了」、「長輩乘風破浪去了」，Lulu身為內衣品牌的代言人高EQ回答：「他們只有在我穿黛安芬的時候回家。」充分展現身為主持人的幽默感，還順便替品牌宣傳一波。不少粉絲大讚風景跟人都美「好夢幻」、「這個蜜臀很可以」、「這個微笑也太甜，可以教授一下嗎？」