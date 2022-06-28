陳淑芳與謝欣穎出席《新台式食戲酒宴》小伴桌開幕記者會。（粘耿豪攝）

陳淑芳與謝欣穎出席《新台式食戲酒宴》小伴桌開幕記者會。（粘耿豪攝）

國民阿嬤陳淑芳28日與謝欣穎出席《新台式食戲酒宴》小伴桌開幕記者會，在會上品嚐台南名店「阿霞飯店」的經典名菜「紅蟳米糕」，現場軋一角演出音樂劇《婚禮模擬現場》經典片段，還被28歲的小鮮肉下跪求婚。她被突如其來的求婚橋段驚艷，連忙問年輕演員：「少年欸！你幾歲啊？」直問：「你找個82歲的對嗎？而且這個鑽戒也太小顆了吧？」陳淑芳戲癮一來，面對演員臨場加戲，讓現場笑聲連連。

謝欣穎則是一席粉紅色仙女洋裝登場，同時也在台上被求婚，私下被問到對於未來婚禮的想像，她說，自己沒太多想法，現實生活不會那麼浪漫，最浪漫的都在戲劇裡了，還笑說如果現實中被求婚，可能還是會裝一下說「好啊，謝謝」。這次參與「小伴桌」活動，難得有機會再台北體驗傳統的辦桌流水席，謝欣穎說：「如果長輩可以接受的話，滿想辦封街流水席，因為很溫馨，可以四處走動。」

陳淑芳7月2日將過83歲生日，一直以來都沒有過生日的習慣，因為是母難日，母親過世後，每年生日都會去媽媽的墓前上個香。陳淑芳在活動上最喜歡紅蟳米糕、古早味招牌拼盤，還有鹹蛋四寶湯，平常就喜歡吃辦桌，響應環保也會打包回家。但現在因為年紀大，偶爾還是會忌口。關於疫情，她每天早上都會快篩、量體溫，晚上睡前也一定會量體溫，保護自己也保護大家。