開創台灣友善運動的新頁的羅布森伴城路跑，繼今年3月首場台中站後，下半年的兩場路跑活動分別在10月30日與12月11日盛大舉辦，分別是「羅布森伴城路跑拾孟桃-桃園站」以及「羅布森伴城路跑拾貳臘港-高雄站」，即日起正式開放報名，歡迎各界跑友相約跑在城市裡響應公益，推廣綠色減碳，參與親近陽光的健康戶外活動。

羅布森伴城路跑特別訂在桃園與高雄，選定對都市環境具願景與規劃，有綠色、生態及親水三大目標的桃園，以及融合水與綠廊帶等生態，與新世代產業科技園區發展的高雄，賽事組別規畫上從短里程的親子休閒組、健康樂跑組，到21公里的半馬挑戰組一應俱全，能夠滿足各種類型跑者想要用雙腳體驗城市的期盼。

賽事路程規劃方面，10月份「桃園站」賽道途經樂天桃園棒球場、青塘園生態公園、華泰名品城、Xpark水族館、橫山書法藝術館、置地廣場、溪海花卉園區、月眉環保公園等在地知名景點；而12月的「高雄站」賽道途經統一夢時代購物中心、高雄展覽館、85大樓、高雄港埠旅運中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、愛河河畔、高雄市立美術館、中都溼地公園等高雄在地知名景點，讓參賽選手飽覽城市沿途特色美景。