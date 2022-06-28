豐興(2015)周一開出的本周盤價，再調降鋼筋產品價格，每公噸大降千元，創下去年2月1日的近一年半以來單周最大降幅，同日經濟部召開2022年第1次電價費率審議會臨時會也宣布電價調漲，豐興莊文哲表示，電價上漲將使成本上升，但原料漲跌與市場行情的影響比較重要。

外資、自營商已連3日買超力挺，三大法人近5日也共計買超781張，但賣壓止不住，豐興連5日收黑，周二跌近2%，摔至去年8月25日以來的10個月低點，驚險守住70元關卡。

豐興莊文哲，國際盤價下跌，主要是受到經濟、升息、通膨影響，再加上土耳其匯貶，大幅調降國際廢鋼採購價，以及大陸6月解封後需求復甦不如預期導致大陸鋼價大跌，均影響國內報價。這波是國際因素造成下跌，當然還是得看國際環境轉好才可以帶動需求。

鋼筋盤價連2周下跌，整體買氣縮手觀望，不過鋼鐵市場在相關基礎建設需求仍依舊強勁。

電價調漲，台灣廠商大多仍處於驚訝當中，豐興莊文哲提到，電價上漲將使成本上升，但原料漲跌與市場行情的影響比較重要。而因為電費結構因時段不同而異，具體成本上升多少還很難確定。至於如何反應仍需等待台電實施細節下來公司才能討論，各廠也都只能被迫因應。各大事件恐慌情緒蔓延都不是好事，但恐慌結束後反彈也會隨之而來。