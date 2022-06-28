韓國政府28日統計，受到新冠疫情影響，韓國2020年的營益率若與疫前2015年結構相比，當地住宿與餐飲所占的比例降幅是最大的。

營益率，若以公司來說，就是每有1元營收時，可創造多少營利。也就是營利在營收的比重是多少之意。韓國2020年住宿與餐飲的營益率僅5.2%，跟2015年的13.1%相比，大減7.9%。

在韓國19個產業中，2020年當地餐飲以及住宿的營益率跌幅最高。至於文藝還有體育活動，營益率也下降5.4%。另外，因為擔心染疫，大家紛紛改變買東西的習慣，儘量以線上購物為主。

因此，有建構數位交易平台的零售批發業、住宿餐館以及電信業者，也較獲得消費者青睞。2020年，透過網路的交易金額達89兆韓元，約690億美元，占總銷售量4.9%。同時期，韓企數量約603萬家，較2015年成長18.2%。

因付費方式改變，不再只拘泥傳統現金交易，這些韓國店家在2020年的營收高達6,711兆韓元，比2015年的還要大增18.4%。