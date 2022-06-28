針對上午部分券商的網路下單APP出現集體異常，三竹(8284)表示，的確有部分客戶疑似網路問題，無法正常使用三竹服務，但三竹經確認後，對外各項服務並無發生異常。

今天多家券商APP看盤軟體盤中出現斷線情況，引起投資人關注，一度將矛頭鎖定股市軟體開發商三竹資訊。不過，三竹指出，並非該公司服務出現問題。目前瞭解是券商與電信業者連線出現問題。

不過，台灣大(3045)、中華電(2412)等相關電信業者都指出非自家問題，讓上午的當機成了羅生門。