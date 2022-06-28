經濟部昨天拍板，7月起調漲高壓、特高壓、用電大戶電價。國民黨主席朱立倫下午在臉書質疑，民進黨政府必須深切檢討，漲電價到底是全民補貼台電虧損，還是全民為錯誤的能源政策買單。

朱立倫表示，台灣高度依賴化石燃料作為發電來源，進口能源占比高達97％，當國際能源價格大漲，台灣只能全數吸收，衝擊國內產業和經濟活動；也因高度依賴進口能源，很可能產生國安危機，目前燃料安全存量，煤炭36天、石油150天、天然氣僅10天。

朱立倫說，最近德國已經示範給全球看，因近六成天然氣來自俄國，今年第一季德國天然氣批發價格已比去年同期高出20倍，電價高出8倍，結果5月德國通貨膨脹近8％，近50年新高，還要面臨工廠被迫停產，經濟面臨衰退的風險。

朱立倫表示，經濟部稱電價調高對整體物價的影響只有0.043％。但被調整電價的大戶，成本必將反應在消費者，加劇通貨膨漲，亦或減產造成經濟衰退；北捷已個跳出來表態可能要漲價，高捷、桃捷也因高電價即將不堪虧損。

朱立倫認為，台灣的低電價議題當然應討論，但此時在疫情跟通膨的夾殺下，不適合一次性將電費調漲那麼高，讓全民都受影響。