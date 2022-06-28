中部疫情持續在高原期，台中捐血中心血液庫存量嚴重不足，其中O型存量更只剩3.5天、B型存量也只剩3.7天，皆遠低於7天的安全庫存量，為挹注血庫存量，民進黨立委莊競程、立法院副院長蔡其昌與市議員曾朝榮等人將在7月2日發起「挽袖捐熱血、愛心做公益」活動，祭出牛排餐券、超商百元禮券等好禮，鼓勵民眾踴躍捐輸。

供應中彰投及雲林等地醫療用血液的台中捐血中心指出，台中地區安全庫存量是7天，但截至28日下午1點，目前A型存量剩4.5天，而B型存量剩4.5日，O型剩3.5日最少，而AB型剩6.2天也不足7天的安全庫存量。

台中捐血中心透露，中彰投及雲林等地每天醫療用血約1500袋，目前日平均有1800袋，但因為疫情嚴峻，不少人捐血後確診，或捐血後出現感冒症狀，捐血人都會善意回報讓血庫攔截、銷毀，近日也因台中疫情嚴峻，不合格血液增多，造成血庫血荒。

莊競程表示，國內確診人數有下降的趨勢，但台中地區確診人數從6月初大幅上升後，已連續10餘日居全台最多，民眾出門捐血意願低落，因而聯合蔡其昌、曾朝榮以及企業團體舉辦捐血活動，包括國際獅子會300c1區、金豐室內設計公司、赤鬼牛排、上好生醫科技、茂盛醫院、高大成診所、保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰、南屯區三厝里長黃俊銘，北區、北屯區各里辦公處等善心企業響應捐贈物資。

這項捐血活動，將於7月2日上午9點至下午5點，在北屯區北屯路273號立委莊競程服務處旁舉行。捐血250cc贈赤鬼牛排餐券、7-11百元禮券、有機百靈菇一盒、獅子會晴雨傘、上好生醫口罩一盒、公益彩券一張等好禮。