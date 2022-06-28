縣長徐耀昌一一頒贈獎勵金給會考成績優秀學生。（李京昇攝）

苗栗縣學子參加今年國中教育會考表現優異，共有19所公私立國中的150名學生，達到縣府實施「國中教育會考激勵方案」的獎勵標準；其中照南國中王芷芷嫻等5人，拿到「5Ａ10＋、寫作測驗6級分」的佳績，並列榜首，另全縣考5A的人數較去年增加7％，更締造歷來最佳成績，而此次共150名個人計獲頒161萬元獎學金，人數和總金額也雙雙創下新高紀錄。

縣長徐耀昌與教育處長副處長徐建男28日上午在縣府國際會議廳頒發獎勵金，肯定教育團隊的努力與家長的付出，勉勵大家繼續齊心培育更多優秀子弟。

會考成績5Ａ10＋、寫作滿級分榮登榜首的5人，各獲頒10萬元獎學金，分別是照南國中王芷嫻及王宜蓁、竹南國中顧梓妍、君毅中學連侑軒和建台中學林品臻；其他成績從5A5＋、寫作5級分到5A10＋、寫作5級分的考生，均符合激勵方案獎勵標準，分別獲頒5000元至1萬元不等的獎學金。

其中王宜蓁，是照南國中前年榜首王千昀的妹妹，她從就讀照南國小一年級，就加入武術社，一路到國中也擔任過校方的武術社長，並在國內大小武術賽事獲獎。

王芷嫻則是善於舞蹈，學校的各大活動總能看見她的身影，是校方風雲人物之一，她也分享讀書經歷，平時是安排讀書進度，以及善用零碎時間。

連侑軒除學業保持名列前茅，還擅長寫詩、對科學有濃厚興趣，在8年級時還以苗栗縣科展第1名參加全國賽，並在IMC數學競賽貳等、海洋教育新詩創作拿下特優等、獲獎無數。

顧梓妍也可說是文武雙全，曾參加機器人全國賽、語文競賽等大小賽事，並將參賽專注力運用在課業，讓她取得好成績。

林品臻國中3年在數理及人文學科學皆表現突出，考前三個月林品臻特別補強最沒把握的學科，縝密的研讀講義、細心地謄寫題本，讓她如願考出好成績。

教育處統計，苗栗縣去年的國中教育會考成績大躍進，5A以上的人數相較前年足足進步16％，共發出130多萬元獎學金，今年5A以上的考生又比去年進步了7％，共頒發161萬元的獎學金，顯示國中教育會考激勵方案已有顯著成效，而教育團隊的努力也看到亮麗成果。

縣長徐耀昌逐一頒發獎學金給5名傑出的榜首，接著分梯頒發獎金給其他獲獎的傑出個人，各國中校長也出席頒獎典禮分享榮耀與喜悅，不過為了配合防疫政策，此次未邀請民代與家長參加。

徐耀昌表示，他接任縣長7年多，向來重視人才培育和教育大業，並盡力挹注經費到學習扶助計畫。今年國中教育會考5A的人數較去年提升7％，創下歷年來最佳會考成績，獲得傑出個人獎的人數與頒發的總獎金亦為歷年來最多，顯示激勵方案與拔尖計畫均已發揮預期效益，縣內教育水平也隨之向上提升。

徐耀昌向獲獎學生致賀，勉勵學子再接再厲、持續精進，為自己和苗栗爭取更大榮耀；另感謝各國中校長、老師和家長3年來用心指導與付出，成績才能屢創高峰，除頒發傑出個人獎給會考成績優秀學生外，後續還會針對在拔尖與扶弱計畫成績卓越的學校，頒發團體獎勵金，以肯定教育團隊的努力。

另外，漫長暑假已經來臨，徐耀昌呼籲大家持續做好防疫工作的同時，也提醒學子不要到溪河或海邊等危險水域戲水，尤其最近常有午後雷陣雨，溪水往往分秒之間暴漲，危險性相當高，真的想要戲水消暑的話，務必選擇安全且設有救生員的合法水域，避免發生意外。