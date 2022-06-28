位處海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區，平均氣溫較平地低10至12度，是許多民眾避暑的最佳去處，林務局羅東林區管理處表示，遊樂區從7月1日至8月31日暑假期間，每日凌晨4時開園，逢周六提前至凌晨2時30分開園，讓遊客能來趟生態旅遊，呼吸森林芬多精、享受日出美景。

太平山觀日出時間落在5時至6時間，為讓遊客能趕在天明之前，入園欣賞日出美景，林管處在暑假期間，每日提早凌晨4時開園，逢週六於凌晨2時30分開園；園區建議迎曙光的地點有太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道里程800公尺及3公里處、望洋山步道終點觀景台等處。

而大家喜愛的蹦蹦車，則於每日上午7時起販售當日車票，採現場排隊購票，暑假期間每日加開下午3時30分1個班次，每日共行駛9個班次，每班180個座位，數量有限，建議遊客提早規劃行程，通常假日皆在上午10時30分前完售當日車票，故想前往搭乘的遊客，可上太平山官方網站查詢。

太平山遊樂區另一亮點為座落海拔520公尺的鳩之澤溫泉，因應夏季高溫，大多遊客不耐熱，故溫泉區會將浴池溫度稍調降，也有夏季優惠價，另外，8月4日農曆七夕情人節只要打卡即可享泡湯優惠。

太平山遊樂區在暑假期間安排5場次觀星活動供住宿遊客參與（7月2日、8月12日、8月27及9月24日）太平山莊夏季星空導覽、8月13日翠峰山屋夏季星空導覽，讓遊客一睹太平山夏夜星光閃亮銀河美景。

因暑假期間遊客量多，需注意「車輛動態總量管制」措施，凡入園車輛數到達遊樂區上限1000台時，將由入口售票站啟動「動態」總量管制；而疫情仍嚴峻，請遊客配合入園量測額溫、搭乘蹦蹦車請全程配戴口罩。