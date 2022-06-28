何嘉文（右）昨日老公吃午餐，享受2人時光。（粘耿豪攝）

日前在世新取得碩士學位的何嘉文，昨（27日）與結婚9年的老公在內湖生活賣場逛街，享用美食，她今（28日）向本報透露平常夫妻倆就會到處走走看看，享受兩人時光，「昨天是我老公送我去上班，剛好是中午時間，我們就一起吃飯聊聊天。」她也坦言因為疫情的關係，演藝工作受到蠻大的影響，不僅工作量減少，連帶的很多工作都無法執行。

雖然演藝工作不如以往，但她在去年與美髮師在百貨公司合開的髮廊，卻在疫情中殺出生機，業績好到她和股東都嚇一跳，笑說真的沒想到業績會這麼好，頗有商業頭腦的她透露在疫情最危急、沒有人出門逛街時，把腦筋動到樓管、櫃姐身上，她親自帶著美髮師等人到各樓層交際、聊天，吸引不少人趁休息時間到髮廊洗髮、放鬆，她自豪地笑說：「很難想像在沒有人出門的時候，我們會只有一天業績是掛0吧！」

當初她與股東總共投資500萬元，是否已回本？她表示前兩天對帳確定已經回本，希望接下來業績穩定成長，她透露先前想過要到宜蘭、新竹等地擴點，但礙於疫情關係，目前決定暫緩，以鞏固第一間店為主要目標。