高雄市警察局一名三線一星張姓督察於今年5月酒駕自撞，市警局對他記了一支大過，並降調專員，加上他搶在6月底退休，也牽動副分局長連動，高市警局今公布高階警官人事異動命令，由於現任警察局長黃明昭是警政署長熱門人選之一，這也可能是署長正式出爐前最後1批人事調整。

張姓督察於今年5月30日22時許在仁武區酒駕自撞，酒測值達1.0毫克，高雄市警察局將他記一大過懲處，並調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲，觸犯「警察天條」的他，被以緩起訴處分，並申請於6月底退休。

高雄市警局28日發布人事異動，督察室督察一位由鳳山警分局副分局長張正霖升任3線1星督察，遺缺由三民二警分局副分局長施清獻接任；左營警分局副分局長羅重江調三民二副分局長、岡山警分局副分局長吳昇航調左營副分局長、鼓山警分局副分局長陳治慶調岡山副分局長、六龜警分局副分局長楊龍祥則調至鼓山副分局長，而鹽埕警分局副分局長則由小港警分局交通組長王威呈升任，並統一訂於30日15時前辦妥離到職手續。

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