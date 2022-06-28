1名2歲10個月大的陳小弟弟，在2個月大時被診斷出雙耳「極重度感音型聽損」，配戴了助聽器仍聽不清楚聲音，6月17日在新竹台大生醫醫院接受人工電子耳手術，27日順利完成開頻，成為竹竹苗醫療機構人工電子耳手術暨開頻首例，也立下了一個重要的里程碑。

耳鼻喉部主任吳振吉表示，陳小弟弟雙耳「極重度感音型聽損」，損傷部位在內耳毛細胞，即便配戴了助聽器，仍聽不清楚聲音，父母親見小孩發展跟不上同齡的孩子，決定使用人工電子耳。

陳小弟的父母去年申請健保補助，植入左側人工電子耳，開頻後效果立竿見影，決定自費給孩子植入右側人工電子耳，順利開頻後期待孩子可以聽得更清楚、溝通更順暢。

吳振吉說，人工電子耳透過植入的人工電極，結合外部的語言處理器，取代內耳受損的毛細胞，將聲音轉換成電訊號，直接刺激聽覺神經，能有效使重度至極重度感音型聽損的病人重建聽覺。

耳鼻喉部陳俊丞聽力師表示，人工電子耳屬於精密醫療輔具，開頻後仍需定期調頻追蹤、保養維護，確保人工電子耳的運作狀況，並搭配聽能復健課程，才能將人工電子耳的效益最大化。

2017年全民健保通過雙耳重度聽損兒童的人工電子耳給付後，竹竹苗地區尚無醫療機構提供這項服務，病人需至北部或中部醫院求診。在新竹台大分院開啟人工電子耳的手術及調頻業務後，聽損病友未來將不再需舟車勞頓。

生醫醫院聽力檢查室今年1月正式啟用，目前有4位聽力師提供第一線專業服務，並配備完整的聽力檢查專業設備，提供完整的術前評估、術中監測及追蹤調頻服務，將能造福更多竹竹苗地區有需要的病人。