南投縣長林明溱，表揚總統教育獎得主。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣3位總統教育獎得主，包括旭光高中高中部田奕聖、國中部張佑銘及紅葉國小洪琳惠；空手道國手田亦聖將進軍亞運等國際賽事，空手道國手張佑銘希望爭取更高榮譽，柔道高手洪琳惠則以奧運為目標。

縣長林明溱28日接見總統教育獎得主，並頒獎表揚；教育處長陸正威、旭光高中校長何光明、空手道隊教練黃泰吉，紅葉國小校長張志維、教練鄭喬文、黃世憲導師等人都陪同出席。

林明溱表示，3位同學都很優秀，堅持目標努力不懈，獲得總統教育獎是難得的榮耀，他也深感榮幸；希望學校鼓勵學生適性學習，對運動有興趣就輔導往體育方面發展，讓孩子能發揮潛能，爭取最高榮耀。

田奕聖是來自花蓮的阿美族人，從小由住在埔里的嬸婆照顧，國二時加入旭光空手道隊，當選國手後，曾獲亞洲青少年空手道錦標賽團體型銅牌獎，及全中運空手道金牌；田亦聖感謝家人和學校教練、師長的陪伴和鼓勵，他已錄取國立台灣體育大學，未來將朝亞運等國際比賽努力。

張佑銘是埔里人，從小與阿嬤相依為命，曾獲全中運空手道國男組第4量級金牌，國手選拔賽以第1名當選，將繼續鍛鍊提升技巧，爭取更高的榮譽，感謝家人的支持和學校的教導，未來會更努力。

仁愛鄉紅香部落的泰雅族女孩洪琳惠，小一就加入紅葉國小柔道隊，雖然很累很辛苦，還是忍耐繼續練習，她將就讀有柔道校隊的草屯國中體育班，期許未來能像在東京奧運奪得銀牌的柔道選手楊勇緯，站上世界舞台，奪得獎牌為國爭光。