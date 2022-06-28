高市六龜區新威國小今年僅有1名畢業生張庭榛，畢業典禮當天一人包辦市長獎、區長獎，以及多個民間單位頒贈的獎學金。（柯宗緯翻攝）

阿蓮國小6年2班有23位同學，因為班上有同學確診，因此錯過畢業典禮，校方特地為這群學生補辦畢典。（柯宗緯翻攝）

高市六龜區新威國小今年僅有1名畢業生張庭榛，畢業典禮當天一人包辦市長獎、區長獎，以及多個民間單位頒贈的獎學金。她說，深深感受到擁有全部的愛與祝福，覺得好幸福，度過人生最快樂的畢業典禮。

張庭榛是虎年出生，一家全是新威國小校友，媽媽邱秀菊畢業於52屆，是現任的家長會長，姐姐張芮綺76屆、外公29屆與第2屆畢業的外曾祖父。張庭榛原本讀1到3年級，還有同學作伴，但後來2位同學搬家等因素轉校，後來4年級到6年級的主要學科採一對一教學，體能與藝術課程是採混齡課程。

校長林淑芳指出，6月7日畢典當天，全校同仁挖空心思、盡心盡力籌辦，全部教職同仁到場，其他各年級學生孩子也全部上線，一起祝賀張庭榛畢業；畢業典禮會場特別選在6年級教室舉行，也是媽媽與姐姐畢業前就讀的教室，讓大家感動許久。

張庭榛表示，她深深感受到擁有全部的愛與祝福，覺得好幸福，也拿到了市長獎、區長獎、校長獎、家長會長獎以及多個民間單位頒贈的獎學金，度過人生最快樂的畢業典禮。

此外，阿蓮國小6年2班有23位同學，因為班上有同學確診，因此錯過畢業典禮，校方特地為這群學生補辦畢典，校長蘇聰榮說，希望不要讓學生畢業有遺憾，也祝福他們畢業快樂，勇敢追逐人生夢想。

6年2班的班導師何文欽與畢業生滿懷欣喜與感謝，現場除了接下校長與老師頒發的獎狀，也謝謝學校為他們班級又準備了一場簡單隆重的畢典。另也透過線上直播，讓全校師生與家長們都能分享這遲來的畢典與祝福。