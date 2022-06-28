中央流行疫情指揮官陳時中今天下午出面說明，白帶魚、竹筴魚內外包裝採驗34支塗抹檢體，檢驗結果全數都為陰性。（中央流行疫情指揮中心提供）

我國生產的白帶魚、竹筴魚先後被大陸驗出外包裝殘有新冠病毒，遭對岸暫停輸入。中央流行疫情指揮官陳時中今天下午出面說明，強調已採驗34支塗抹檢體，檢驗結果今天出爐，全數都為陰性，呼籲大陸在沒有確切證據之前，應先將內部疫情管理做得更貼切，而不是用無端的理由祭出貿易障礙。

陳時中今天下午雖未出席疫情記者會，但傍晚突然現身說明國內捕撈之白帶魚、竹筴魚等水產檢驗情形，強調6月27日已由食藥署北區管理中心偕同宜蘭衛生局至A公司查驗，共採樣5件不同製造批號的竹筴魚內外包裝共20支塗抹試紙檢體，全數都為陰性。

此外，當天食藥署北區管理中心也偕同漁業署到B公司查驗白帶魚，不過白帶魚主要是在海上捕撈後直接往外送，為避免將來又出現相關國家做出無端指控，因此在該公司冷凍庫內隨機抽驗3件不同製造日期的產品，包含冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡等，內外包裝共14支塗抹試紙檢體，結果均為陰性。

針對大陸方面在疫情期間所做的不當貿易指控，陳時中認為，這種手段極其不當，「我們自己都有做相關檢驗，確認過產品沒問題，況且世界各國這段時間，除中國的冷凍食品外包裝有相關病毒外，其他各國都沒有，我們要強調，從我們這邊出口的產品沒有問題。」

至於已被資深媒體人周玉蔻爆料，確定將身披綠袍出征台北市長選戰，陳時中則未正面回應，僅說「那個另外再說，我跟她完全沒有談論過這件事。」

不過陳時中說，自己前段時間因為確診閉關，就不斷思考希望有辦法能夠幫助漁民，來確保我國的食品安全，因此出關後便指示食藥署立即辦理，至於外界的各種猜測（選舉）、流言，每個人在每段時間都有他的職務，以及相關該做的事，而身為指揮官、部長就是要把這樣的角色扮演好，盡力把每件事都做好。