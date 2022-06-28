周董秀出與昆凌及甜點的合照，大放閃光。（摘自ＩＧ）

周董昨晚出席潮牌與名廚江振誠合作的晚宴活動。（摘自ＩＧ）

周董和JＪ大玩哭泣濾鏡。（摘自ＩＧ）

周杰倫（周董）夫婦、大小S夫婦、林俊傑27日出席周董潮牌舉辦的活動，一同共進晚餐，魔術師蔡威澤現場變魔術，表示藉由「硬幣傳遞」可以測試對方是否愛彼此，當新婚的大S與具俊曄兩人手指一靠近玻璃杯，硬幣立刻跳動，在場人全成了兩人愛情甜蜜的見證人。小Ｓ看了也要求老公許雅鈞照做，兩人也令硬幣跳動，小S感動說：「你還愛我！」還跟旁人嚷嚷「我以為他不愛我了啦」，說完與老公深情相擁，全場歡呼。

大S和具俊曄分開20年後復合閃婚，如童話故事般的愛情羨煞旁人，具俊曄日前再度來台跟大S團聚，兩人聯袂出席周董潮牌 Phantaci 與國際名廚江振誠合作的活動。周董27日驚喜公開兩人合體的影片，第一個畫面是魔術師蔡威澤在倒蓋著的玻璃杯杯裡放置口紅，上方有硬幣，當相愛的人手指靠近，硬幣就會跳動，身穿黑色禮服盛裝赴會的大S氣色相當好，當她和具俊曄手指靠在一起，硬幣立刻跳動。事後具俊曄也在社群放上與周董合照，並寫下「What a wonderful night!」，似乎相當感謝周董等人的熱情款待。

由於周董本身也擅長魔術，他除了與好友們享用美食，也親自秀了一個魔術，事後他還特地在社群標註2名魔術師，炫耀表示「讓你們兩位魔術師看看哥在變魔術的時候，觀眾的反應」，大S在影片後方驚訝直呼「怎麼會？」還搥了一下桌子，看來周董的魔術手法顯然是技高一籌。

而林俊傑無人可放閃，他和周董品嚐佳餚，事後周董使用當紅的哭泣濾鏡，跟林俊傑合拍哭臉照片，博君一笑。此外，不讓大Ｓ夫婦專美於前，周董事後也在IG秀出他與昆凌及甜點的合照，寫著「有比妳甜嗎」，也讓網友看了笑說這場晚宴根本大明星夫妻放閃大賽。