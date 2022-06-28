警政署長陳家欽（中）主持任內最後一次署務會報。（胡欣男攝）

警政署長陳家欽任內最後一次署務會報，他在聽完業務單位例行性的報告後，最後感性致詞向官警辭行道別。除感謝之外，他也特別強調，警察是屬於國家的警察，不能分彼此，「沒有什麼外傳的誰家軍」，這樣的說法都不好，警察不分派系，都是國家的公務員。

他說，其實思考提早退休已一段時間，絕非臨時起意或礙於什麼壓力，他唯一思考的是要讓警察人事穩定，尤其一年內有太多三線三星的高階警察出缺，若他明年才退休，新署長將面臨很大困境，最後決定在本月底提早退休。

他說，退休第一個要感謝的，就是全國警察同仁，有大家的努力，才能有歷年亮麗的治安滿意度成績。第二要感謝的是所有警察的家眷，有家人的支持，才能讓警察無後顧之憂拚治安。他也提到他向老婆表示要退休，終於能回家。第三則是要感謝警友會歷年的幫助，他任內4年9個月，光是警友會贊助發送出去的破案、慰問獎金，就有7000多萬。

陳家欽還表示有4項堅持，堅持專業領導、治理治安，堅持行銷基層的辛勞，堅持團隊不分彼此，大家都是國家的警察，「沒有什麼誰是誰的人」，不分派系，沒有「某某軍」這種事情。他知道，警察服務人民，會接觸政治人物，有公交，就有私誼，但警察是一個團隊，分際一定要拿捏好，對於人事，他努力堅持專業任用，「我有在努力。」

另外他提到裝備、修法的提升，都有賴總統、行政院的支持，而未來治安最大挑戰是科技犯罪，任內已經跨出打擊科技犯罪的腳步，接下來要交給新署長來完成。最後他鞠躬謝謝全國警察，「我感謝、感恩、珍重再見，謝謝你們。」