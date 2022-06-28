網紅謝薇安（Vivian）擁有天使臉孔、F級魔鬼上圍，還被網封為「最強奶媽」，親民的她今（28日）竟罕見動怒了，謝薇安在澎湖被一家子5、6人拖延，導致她錯過飛機、人卡在澎湖，而延遲的一家人還嘻皮笑臉，讓謝薇安氣炸：「一句道歉、不好意思也都不會說？」

謝薇安近日到澎湖旅遊，不過回程時卻錯過班機，她稍早在IG限時動態開罵：「腦殘旅客 智障飯店 無辜司機」，謝薇安透露，飯店接駁車已經開了，飯店卻要求司機回頭載其他旅客，「我是不知道這一家人可以多腦殘？你一整家人五六個人，行李飯店全部都幫你拿上接駁車，而且還是當面從你們手中接過行李，你們沒有一起上車是哪招？」

謝薇安氣炸指控：「這一整家人還給我嘻皮笑臉，欠貓吧你們？一句道歉、不好意思也都不會說？」她也因此錯過飛機，人還卡在澎湖，「真的夠腦包的！」而謝薇安罕見在網上失控，引發各界關注。

謝薇安事後則發文說：「不好意思，讓大家看到自己發脾氣的一面」，還表示她以後會多多修身養性，同時，謝薇安也進一步透露，她下午還有工作，一整天的行程都已安排好，如今卻卡在澎湖，「這樣完全無法做事情，還造成我身邊所有人延期/改期/等後」，表示這樣真的很不行。