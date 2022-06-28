去年預售屋交易熱絡，尤其下半年預售屋交易大爆發，但今年以來，買氣似乎有降溫趨勢。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據預售屋實價登錄資料統計去年9-12月與今年前4月預售屋交易，今年全台交易件數大減37.9％，總銷金額衰退31.6％，預售屋買氣出現明顯降溫。葉凌棋說明，去年國內經濟表現佳，出口暢旺，讓房市交易增溫，惟內政部於去年12月推出「平均地權條例修正草案」，經由行政院拍板送立院審議，衝擊市場信心，讓投機客縮手。

分析七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，今年前4月台中交易件數僅剩5001件，較去年9-12月的10769件大幅減少53.6％，交易量已腰斬，而高雄更是瞬間轉冷，不論是交易件數或總銷金額均衰退超過六成，交易量能甚至不到去年9-12月的四成水準，顯示五大修法重點精準打擊，讓預售市場冷卻的狀況相當明顯。

葉凌棋表示，觀察今年1-4月七大都會區預售屋平均總價發現，七大都會區購屋門檻再度提高，全數突破1100萬元，且台中房價漲幅最為明顯，今年1-4月平均總價為1714萬元，與2019年同期相比，四年漲幅高達85.8％，且已超車新北的1704萬。

葉凌棋補充，七大都會區中以高雄平均總價最低，2019年時房價仍高於台南，但2020年後台南各項重大建設齊發，民間投資、設廠等利多題材帶動下，讓台南預售屋平均總價連續三年超越高雄，四年房價漲幅逾六成。

此外，統計2019年至2022年七都預售屋平均總價漲幅，比對勞動部公布的「勞工平均提繳工資」，發現七大都會區近四年平均提繳工資成長幅度在6.2％至8.8％之間，葉凌棋補充，若將近四年預售屋平均總價與薪資漲幅相比，台中的房價漲幅是薪資漲幅的11.4倍最為驚人，其次則是新竹縣市的10.5倍，桃園與台南則在近8倍之多，薪資增長的速度比不上房價飆漲的速度由此可知，顯示一般受薪階級若想僅憑藉薪資收入購買預售屋，恐怕是個艱鉅任務。