高雄市警察局交通大隊將配合工程施作，在媽祖港橋兩側及五甲三路上五甲三路295巷口、五福二路口、福祥街口、三誠街口等管制地點派遣員警、義交實施人車通行管制。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市政府工務局新工處訂於6月29日、7月2日夜間10點至隔日凌晨6點進行「媽祖港橋改建工程」舊橋樑吊離作業，將會全線封閉鳳山區五甲三路媽祖港橋，並派員警、義交實施交通管制，用路人能根據施工區周邊的宣導紅布條及相關牌面，提前改道行駛鳳山區三誠路及前鎮區鎮海路海邦橋，維持通行安全與交通順暢。

交通警察大隊表示基於安全因素，本項橋樑吊離作業實施整橋封閉，市府工務局為避免造成民眾不便而選擇夜間車流量最小的時段進行，屆時高市警局將配合工程施作，在媽祖港橋兩側及五甲三路上五甲三路295巷口、五福二路口、福祥街口、三誠街口等管制地點派遣員警、義交實施人車通行管制。

另外交通大隊呼籲用路人於施工封路期間提早藉由鳳山區三誠路、忠誠路、前鎮區鎮海路、海邦橋等改道路線行駛並配合警、義交人員指揮管制，並減速慢行，切勿併排或違規停車，以維大眾通行安全與交通順暢。

媽祖港橋連接前鎮、鳳山兩地重要幹道，被交通部列為U4等級危橋，於11日執行改建拓寬工程，預計將於2024年12月完工。而捷運黃線預計今年底動工，未來路線將行經媽祖港橋下方，為保護捷運潛盾施工安全性，媽祖港橋將配合執行地質改良作業。