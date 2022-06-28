俄羅斯飛彈卡車Tu-22M3轟炸機

從2月攻打烏克蘭以來，俄羅斯6月25日第一次從白俄羅斯向基輔發射了超過60枚飛彈，也首度動用圖（Tu）-22M3轟炸機空襲烏克蘭。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）28日報導，烏克蘭情報說，俄軍出動了6架Tu-22M3轟炸機，向基輔，切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇米（Sumy）區發射了12枚Kh-22（X-22）巡弋飛彈。

烏克蘭情報說，這些轟炸機從卡路加（Kaluga）區的沙伊科夫卡機場（Shaykovka Airport）起飛，途經斯摩倫斯克（Smolensk）區，接著飛入白俄羅斯領空，射完飛彈後，再返回原機場。而圖-22M3主要負責海上打擊與轟炸，改良升級型為圖-22M3M。

Russia’s Kh-22 missile fired from a Tu-22M3 strategic bomber near Kursk strikes a crowded shopping center in Kremenchuk, Ukraine.

At least 9 confirmed killed, as of now. pic.twitter.com/WqlFVuuftm — Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) June 27, 2022

據美國廣播公司新聞（ABC News）28日報導，俄羅斯飛彈擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一座人潮洶湧的購物中心，至少導致18人死亡，並有超過60人受傷。

俄羅斯在對烏克蘭戰爭中愈來愈頻繁地使用長程轟炸機。烏克蘭官員說，Tu-22M3飛越庫斯克（Kursk）州發射飛彈，而其中1枚擊中了這座購物中心，還另一枚則擊中同一座城市的運動場。

烏克蘭說，俄軍除了從Tu-22M3發射X-22外，還發射了「伊斯坎德」（Iskander）和「圓點」（Tochka）-U地對地飛彈，以及「口徑」（Caliber）與「縞瑪瑙」（Oniks）飛彈等。

據烏克蘭空軍司令部說，X-22，「伊斯坎德」和「縞瑪瑙」等飛彈都極難攔截。其中「縞瑪瑙」及X-22的時速都超過3,000 公里。