外媒報導，「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的旗艦基金ARK Innovation ETF迎來了連續8天的資金流入，創下2021年3月以來持續最久的記錄。

報導指出，鎖定創新科技的ARK Innovation ETF這連續8天以來累計吸金6.39億美元，顯示投資人對伍德的信心開始回籠。

ARK Innovation ETF過去兩周以來累計上漲約14%，儘管在通膨居高不下和央行升息的陰影籠罩下，該基金與歷史高點相比仍然下跌了逾70%。

根據最近披露的資訊，方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德出清了迪士尼、派樂騰（Peloton）等股票，同時增持專攻無人駕駛技術的新創公司TuSimple和電動車大廠特斯拉等股票。

TuSimple第一季營收年增140%、季增10%，為226.4萬美元。淨損為1.12億美元，較去年同期的淨損3.85億美元大幅收斂。

此前有媒體報導，在特斯拉股價較去年創下的歷史高點腰斬後，伍德在出脫特斯拉持股約一年後轉站買方，自5月23日以來已累計買進逾5.5萬股。