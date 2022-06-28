東元(1504)統計，公司節能方面的產品及服務，今年以來營收相較去年同期成長達3成，全年相關營收貢獻可望挑戰40億元。而台電公布電價平均上漲8.4％，用電大戶漲幅更達15％，企業能源及用電成本越來越高，東元表示，去年即針對工廠節能省電推出低碳智能工廠解決方案，可協助企業大幅降低用電成本，在企業擔心電價調漲增加支出下，有望帶來一波商機。

東元指出，機電系統暨自動化事業群自去年起即推出客製化解決方案，主打綠能產品，協助客戶把工廠製程上及廠房附屬各種設備，包括通風，空調，給水，空壓等系統等，改換成高效率馬達搭配變頻器，再加上「用電監控可視化系統」，大幅減少製程上的用電和排碳量。

機電系統暨自動化事業群高飛鳶總經理表示，東元可依照客戶新廠設置或舊廠改造的需求，提供高效率感應馬達或是永磁馬達的雙解方，節能效益達到2～8％。再搭配變頻器，系統運作更節能，最高可節能50％。此外，東元IE5超高效冷卻水塔永磁直驅系統，最高可提升驅動系統效率達15％，使冷卻水塔運轉更省電。

東元表示，節能方面的產品及服務自推出以來，感受到業者需求的急切，今年1到5月相關貢獻營收約12億元，年成長約3成，預計全年相關營收貢獻可望挑戰40億元。

東元的全方位解決方案，除了節能產品與服務之外，也提供綠電創能及儲能系統建置服務，包括東元的廢熱回收發電，80度以上的廢熱就能評估回收效益，讓中低溫廢熱回收變為綠電。透過創能、儲能、節能，搭配能源可視化管理的完整解決方案，並以物聯網回傳震動及溫度數據，可即時監測設備健康狀況，確保設備能效維持在最佳狀態。