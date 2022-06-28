電價又要漲！夏天吹冷氣傷荷包 6秘技開機前必做：降溫超有感｜中時新聞網

天氣炎熱，不少人上車第一個動作就是先開冷氣，不過抖音帳號「聰哥說車」指出，這樣的作法大錯特錯，並整理使用車內空調的4大訣竅，包括夏天一上車應該先打開外循環再開冷氣，以及冬天打開外循環能解決玻璃起霧問題等，讓網友大讚超實用。

抖音帳號「聰哥說車」23日發布影片並表示，夏天一上車，一定要先打開外循環，把車內的熱氣送出去，2分鐘後再打開冷氣，並切換成內循環，這樣車內不僅涼得快，製冷效果也相當好，同時也很省油。

「聰哥說車」接著指出，下雨天擋風玻璃容易起霧，這時除了打開冷氣和外循環外，也要將吹風模式調整成吹向玻璃，這樣就不會起霧了。另外，冬天吹冷氣也經常使玻璃起霧，這時關掉冷氣並打開外循環，就能解決這個困擾。

「聰哥說車」提到，塞車時除了打開冷氣，還要記得打開內循環，這樣車內不僅涼快，車外的廢氣也進不來。最後他也提醒，在車內休息時，開著冷氣的同時也應將窗戶打開至少2指寬的縫隙，確保空氣流通，不然睡醒後容易頭昏腦脹。

影片曝光後，不少網友驚呼，「開了多年車，就是搞不清這些」、「太實用，又學會一招」、「真是聰明，熱風能吹出去我開空調幹嘛？」不過也有人納悶，「我車沒有外循環啊？」對此「聰哥說車」回應，「那就是集成在一個按鍵上了，燈不亮就是外循環」。