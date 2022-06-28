近幾天全台氣溫越來越炎熱，不少人只想躲在冷氣房，不過如何調整電費開支總得要精打細算一些，其中搞笑男藝人小鐘(鐘呈昀)也不例外，他考慮到在家開冷氣可能會收到可怕的帳單，決心出門閒晃，想不到等到他一回家，卻發現出門前忘記關掉冷氣，引來網友笑他不缺小錢，只是「缺老婆而已。」

小鐘27日在臉書表示這幾天天氣炎熱，在家都要開冷氣太貴，為了節省這部分的開支，他特地去到百貨公司吹冷氣，順便逛了一上午，等到他離去後，手上提了大包小包的商品，還大方公布消費清單，「先喝啤酒花了120元，吃一碗牛肉麵花了150元，買衣服花了3600元，逛超市花了1200元。」

大批網友眼見小鐘血拼超過5000元，直喊「名副其實的省小錢花大錢」、「花的錢比吹冷氣還多耶」、「出門花的錢比電費還多阿」、「這家吹冷氣也不用花那麼多」、「以前也是想出去吹免費的冷氣，結果反而花更多」、「花了那麼多還不如在家吹冷氣」、「出門花的是一個月的電費」、「你又不缺小錢~缺老婆而已。」

小鐘臉書全文。(圖/小鐘 FB)

不只如此，當小鐘逛完上午購物行程，回到家卻發現冷氣沒關，只能內心喃喃說道：「我現在真的涼了我的心真的涼了」，隨後並曬出穿著短衣褲的個人獨照，還刻意將背部面向觀眾，微垮的肩部說盡心中的無限無奈。